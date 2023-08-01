Так, тепер військові строкової служби, якщо з 24 лютого 2022 року закінчився строк їх служби, підлягатимуть мобілізації під час воєнного стану. Детальніше про це – розповість 24 Канал.
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Що зміниться для строковиків з 1 серпня
Так, набув чинності закон стосовно проходження строковиками військової служби. Тепер військові строкової служби, якщо з 24 лютого 2022 року закінчився строк їх служби, підлягають мобілізації під час воєнного стану на загальних основах.
Таким чином, військові строкової служби можуть мобілізуватися тільки добровільно. Мобілізуватися можуть військові-строковики за таких умов:
- строк служби яких вже закінчився, але його продовжили понад встановлені строки;
- які під час дії воєнного стану вислужили не менше шести місяців.
Хто з чоловіків може виїхати за кордон з 1 серпня
- чоловіки до 18 та від 60 років;
- чоловіки від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;
- виключені з військового обліку за станом здоров’я чоловіки від 18 до 60 років;
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію;
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони щодо протистояння Росії;
- військові, які мають дозвіл;
- чоловіки та жінки держслужбовці.