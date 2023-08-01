Так, тепер військові строкової служби, якщо з 24 лютого 2022 року закінчився строк їх служби, підлягатимуть мобілізації під час воєнного стану. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

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Так, набув чинності закон стосовно проходження строковиками військової служби. Тепер військові строкової служби, якщо з 24 лютого 2022 року закінчився строк їх служби, підлягають мобілізації під час воєнного стану на загальних основах.

Таким чином, військові строкової служби можуть мобілізуватися тільки добровільно. Мобілізуватися можуть військові-строковики за таких умов:

строк служби яких вже закінчився, але його продовжили понад встановлені строки;

які під час дії воєнного стану вислужили не менше шести місяців.

Зверніть увагу! Військові-строковики, які демобілізувалися за власним бажанням, отримують право на виплату до 100 тисяч гривень додаткових виплат, якщо вони беруть участь у бойових діях на фронті й 30 тисяч гривень за виконання бойових завдань пропорційно до днів місяця. Окрім цього, вони отримують зарплату відповідну посаді.

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