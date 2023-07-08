Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він зауважив, що строковики забезпечують виконання завдань, які необхідні в місцях постійної дислокації бригад, батальйонів та інших військових частин, які виконують бойові завдання на передовій.

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"Тобто, це місця постійної дислокації. Передбачають і несення караульної служби, і служби з охорони правопорядку, і охорони матеріально-технічної бази, підготовки техніки, збереження й ремонти на військових базах, арсеналах", – розповів Веніславський.

Там також проходять службу строковики. Ці військовослужбовці можуть обслуговувати військову техніку, яка надходить Україні, ремонтувати її та навчатися нею керувати.

Чи будуть залучати строковиків до участі в бойових діях: дивіться відео

Частину нової військової техніки західних зразків, яка надходить в Україну, направляють також до навчальних центрів підрозділів, військових ВИШів. Для того, щоби майбутні офіцери могли її опанувати та використовувати якомога ефективніше на полі бою.

Дуже потужний такий тиловий форпост наших передових частин, які один з одним дуже тісно взаємодіють,

– наголосив народний депутат.

Чи будуть строковики воювати

Військовослужбовців, які проходять строкову службу, до участі у бойових дітях залучати не будуть. Адже є достатньо мобілізаційного ресурсу, сил та засобів, які дозволяють використовувати виключно тих, хто проходить службу за мобілізацією та уклали контракт. Тож нині питання про залучення строковиків до бойових дій на лінії фронті не розглядається.

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