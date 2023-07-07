Згідно з ним, військовий має право на виїзд, проте повинен пройти певну процедуру та отримати дозволи від командування. Також за кордон мають право виїжджати не військові чоловіки призовного віку, які мають підстави для цього.

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Як військовий може провідати родину за кордоном

В Міністерстві оборони України розповіли, що під час дії воєнного стану кожну окрему ситуацію щодо виїзду військового розглядають індивідуально.

Сам військовослужбовець для того, щоб його ситуацію розглянули, повинен:

написати рапорт на відпустку і подати його командиру частини. У ньому має вказати деталі про поїздку: дати виїзду та повернення, адресу перебування, вид транспорту та пункт пропуску. Закон дозволяє додаткові дні відпустки на дорогу;

і подати його командиру частини. У ньому має вказати деталі про поїздку: дати виїзду та повернення, адресу перебування, вид транспорту та пункт пропуску. Закон дозволяє додаткові дні відпустки на дорогу; з рапортом треба надати документи, які підтверджують причину поїздки. Зокрема, свідоцтва про шлюб та народження дитини та документи, які доводять перебування родини за кордоном: наприклад, підтвердження отримання дружиною та дітьми тимчасового захисту в іноземній країні.

На підставі цих документів командир військової частини ухвалює рішення, чи дозволити таку відпустку. Це оформляється у відповідний наказ, який надає право виїжджати за межі країни. Також можна використати відпускний квиток, де вказаний термін відпустки з дозволом на виїзд,

– мовиться в повідомленні.

Тобто у випадку дозволу командування – виїжджати можна. Проте оскаржити відмову практично неможливо.

Які документи повинен мати боєць, який їде у відпустку до родини за кордон

У Міністерстві оборони України пояснили, що для виїзду за кордон боєць повинен мати:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовий квиток, посвідчення офіцера або інші документи);

відпускний квиток з вказанням місця перебуванням за кордоном;

витяг з наказу відповідної посадової особи, уповноваженої на ухвалення рішення про надання військовослужбовцю відпустки.

Речник прикордонної служби Андрій Демченко запевнив, що у випадку наявності цих документів, військового на кордоні пропускають без проблем. Однак прикордонники перевіряють:

чи справді особа є військовослужбовцем;

чинний біометричний паспорт;

наявність відпускного квитка, де обов'язково має писати, що військовому дозволено виїхати у відпустку за кордон.

На підставі цих документів таку особу пропустять через кордон у відпустку за межі України,

– сказав Андрій Демченко.

Чому військового можуть не випустити

Боєць ЗСУ може мати дозвіл на відпустку, проте без зазначення виїзду за кордон. В такому випадку військового не випустять. Також бійця не випустять, якщо він має інші заборони на виїзд. Зокрема, не заплатив аліменти, штрафи чи судові рішення.

Військові часто бояться оформляти відповідні документи, адже не до кінця розуміють процедуру. Натомість командири не беруть на себе відповідальність відпускати людей, розуміючи всі ризики.

Саме тому в парламенті зареєстрували проєкт закону про внесення змін до закону, щоб військовий зміг поїхати до родини за кордон.

Для забезпечення збереження цілісності сімей військовослужбовців виникла потреба в наданні їм права тимчасового виїзду за кордон для того, щоб вони могли провідати своїх рідних,

– мовиться в пояснювальній записці.

У Міноборони своєю чергою заявили, що у них немає даних про те, а скільки військових змогли навідати родини за кордоном, скількох не пропустили.

Проте у випадку виникнення проблем на кордоні за наявності всіх документів варто телефонувати у службу довіри за номерами: 0445276363 або 1598.

Зверніть увагу! У червні 2023 року Верховна Рада проголосувала на збільшення тривалості відпусток військовим. Тепер вони зможуть взяти відпустку на 30 днів та ще на 10 – за сімейними обставинами. Детальніше про це – читайте за посиланням.