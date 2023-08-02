Представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея пояснила, что в первую очередь изменения касаются условий службы срочников в период действия военного положения. Однако процедура выдачи повесток не изменилась.

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Какие повестки выдают в Украине в августе

В Украине существует четыре вида повесток. Однако пока не вручают повестки для призыва на срочную военную службу, ведь призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за общей мобилизации.

Сейчас в стране выдают 3 вида повесток:

для уточнения военно-учетных данных;

на прохождение ВЛК, где установят степень годности военной службы;

мобилизационное распоряжение – выдается после прохождения ВЛК, если военнообязанного признали годным к службе.

Кто может вручать повестки

Как отметила Алина Кривошея, повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений.

Поскольку законодательно не регламентировано, где представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны вручать повестки, их могут выдать как по месту жительства, так и на улице.