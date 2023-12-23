Що робити, якщо працівники ТЦК застосовують силу: у ЗСУ дали поради

В Україні триває загальна військова мобілізація. Водночас існує законодавство, яке забороняє працівникам центрів комплексування застосувати силу щодо військовозобов'язаних.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо відповів, що робити у разі застосування працівниками ТЦК сили. Водночас він наголосив: права існують поруч з обов'язками.

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ЗСУ проти порушення закону

За словами Фітьо, командування Сухопутних військ виступає за проведення усіх мобілізаційних заходів винятково в законних рамках. І якщо є порушення закону, вочевидь, потрібно звертатися до правоохоронних органів.

Якщо є такі випадки (коли до когось застосовують силу – 24 Канал), необхідно звертатися в поліцію. Але не слід забувати, що, окрім прав, у кожного є ще й обов'язки. І обов'язок кожного громадянина – це захист Батьківщини, який прописаний у Конституції.

Представник ЗСУ заявив: якщо розбиратися у кожному окремому випадку порушення закону працівниками ТЦК, то можна виявити і військовозобов'язаних, що намагалися уникнути мобілізації всупереч закону.

Звичайно, є порушення з боку працівників ТЦК – за усіма такими випадками проводяться розслідування, надається правова оцінка їхніх дій.

Володимир Фітьо також дав декілька інших порад, які потрібно пам'ятати під час дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації:

усім громадянам під час пересування містом необхідно мати документи, які щонайменше засвідчують їхню особу;

якщо є військово-обліковий документ, то не буде питань до військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років;

якщо є порушення зі боку військовослужбовців ТЦК, необхідно звертатися в поліцію або на гарячу лінію Міністерства оборони.

Ось номер гарячої лінії Міноборони України: 0 800 500 442.

Варто додати, що віднедавна в Україні працівники центрів комплектування разом з поліцейськими мають право на примусову доставку військовозобов'язаного в ТЦК у тому разі, якщо він ігнорував повістку. Про це розповідав речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

А от в Одеському центрі комплектування констатували: перевірятимуть випадки вручення повісток у спортивних залах регіону.