Что делать, если работники ТЦК применяют силу: в ВСУ дали советы

В Украине продолжается всеобщая военная мобилизация. В то же время существует законодательство, запрещающее работникам центров комплексирования применить силу в отношении военнообязанных.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо ответил, что делать в случае применения работниками ТЦК силы. В то же время он подчеркнул, что права существуют рядом с обязанностями.

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ВСУ против нарушения закона

По словам Фитьо, командование Сухопутных войск выступает за проведение всех мобилизационных мероприятий исключительно в законных рамках. И если есть нарушение закона, очевидно, нужно обращаться в правоохранительные органы.

Если есть такие случаи (когда к кому применяют силу – 24 Канал), необходимо обращаться в полицию. Но не следует забывать, что кроме прав у каждого есть еще и обязанности. И обязанность каждого гражданина – это защита Родины, прописанная в Конституции.

Представитель ВСУ заявил: если разбираться в каждом частном случае нарушения закона работниками ТЦК, то можно выявить и военнообязанных, пытавшихся избежать мобилизации вопреки закону.

Конечно, есть нарушения со стороны работников ТЦК – по всем подобным случаям проводятся расследования, предоставляется правовая оценка их действий.

Владимир Фитьо также дал несколько других советов, которые нужно помнить во время военного положения и проведения общей мобилизации:

всем гражданам при передвижении по городу необходимо иметь документы, по меньшей мере удостоверяющие их личность;

если есть военно-учетный документ, то не будет вопросов к военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет;

если есть нарушения со стороны военнослужащих ТЦК, необходимо обращаться в полицию или на горячую линию Министерства обороны.

Вот номер горячей линии Минобороны Украины: 0 800 500 442.

Стоит добавить, что с недавних пор в Украине работники центров комплектования вместе с полицейскими имеют право на принудительную доставку военнообязанного в ТЦК в том случае, если он игнорировал повестку. Об этом рассказывал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

А вот в Одесском центре комплектования констатировали: будут проверять случаи вручения повесток в спортивных залах региона.