На брифинге Александр Охрименко заявил, что такие случаи будут проверяться. В то же время подчеркнул, что информация в соцсетях предоставляется так, как выгодно определенным категориям, в том числе и врагу, передает 24 Канал.

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"Если и имеют место такие случаи, то меры принимаются"

Что касается всех случаев, которые сейчас существуют в соцсетях и представляются соответствующими категориями, которым это выгодно, по каждому случаю я лично и мои подчиненные руководители ТЦК проводим соответствующие разборы и разъяснительную работу. Если и имеют место такие случаи, то меры принимаются,

– подчеркнул начальник ТЦК и СП.

Также Охрименко ответил, могут ли вручать повестки в раздевалках, туалетах и бассейнах. Он подчеркнул, что их вручают таким образом, где это позволяет обстановка.

Начальник ТЦК добавил, что совместное выполнение задач для организации оповещения с органами местной власти осуществляется по требованиям действующего законодательства.

Если и имеют место те случаи, о которых вы сейчас говорите, то исключительно, возможно, из-за того, что эти мероприятия проводят военнослужащие, которые, возможно, не достаточно знают тонкости законодательства,

– отметил Охрименко.

Объяснил, что за последние полгода принял решение по согласованию руководства по проведению соответствующей ротации и рот охраны, и некоторых представителей ТЦК из боевых воинских частей. Речь идет о военнослужащих, имеющих травмы, ранения, контузии в результате боевых действий.

Возможно, такие случаи (вручение повесток в раздевалках – 24 Канал) есть, но мы над этим работаем,

– подчеркнул начальник областного ТЦК.

Кстати говоря, ранее в Закарпатском ТЦК и СП также прокомментировали вручение повесток в спортзалах. Подчеркнули, что работники действуют законным способом в рамках мобилизационных мероприятий.