Мобілізація в Україні: чи можуть призвати чоловіків віком до 27 років

В Україні тривають засади воєнного стану, а також загальна мобілізація чоловічого населення. Так, чоловіків від 18 до 60 років можуть мобілізувати до лав Збройних Сил нашої держави.

Проте нещодавно Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт, який зменшив граничний вік призовників в українську армію з 27 до 25 років. Чи можуть наразі призвати чоловіка в армію до 27 років – розбирався 24 Канал.

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Що зараз відбувається з призовом чоловіків до 27 років

Адвокат Богдан Пересада зазначив, що наразі законопроєкт щодо зміни призовного віку не підписав президент України. Відповідно цей закон офіційно не опублікували, а сам він не набув чинності, тобто все лишається, як було до його ухвалення.

Наразі, мобілізувати чоловіка до 27 років без його згоди не мають права, за умови, що такий чоловік має статус "призовника". Якщо ж такий чоловік має статус "військовозобов'язаного" – його можуть мобілізувати,

– сказав він.

Варто зазначити, що відповідно до закону про військовий обов’язок і військову службу в армію під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов'язані, які перебувають у запасі та не заброньовані в установленому порядку.

"Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних Сил України та інших військових формувань", – наголосив Пересада.

Варто зазначити, що різниця між поняттями "призовник", "резервіст" та "військовозобов'язаний" є суттєвою. Тому варто розібратися у цих термінах, щоб знати свої права.

Відповідно до закону існують такі поняття людей, що беруть на службу в армію:

призовники – це особи, приписані до призовних дільниць і мають відповідний документ;

військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві ЗСУ, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Адвокат наголошує, що згідно з законом про військовий обов’язок і військову службу на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Однак на час воєнного стану Верховна Рада призов у армію – скасувала. Тому призову під час мобілізації підлягають саме "резервісти" та "військовозобов’язані".

Якщо Ви маєте статус "призовника", то вас не можуть мобілізувати без вашої згоди до досягнення вами 27 років. У разі якщо ж Ви маєте статус "військовозобов’язаного" – мобілізувати можуть,

– наголосив він.

Наостанок адвокат сказав, що визначити свій статус можна, виходячи із записів у військово-обліковому документі. Це може бути або приписне свідоцтво, або військовий квиток, або тимчасове посвідчення.

Що відомо про зменшення граничного віку призову