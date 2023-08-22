Мобилизация в Украине: могут ли призвать мужчин в возрасте до 27 лет

В Украине продолжаются основы военного положения, а также общая мобилизация мужского населения. Так, мужчины от 18 до 60 лет могут мобилизовать в ряды Вооруженных Сил нашего государства.

Однако недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, уменьшивший предельный возраст призывников в украинскую армию с 27 до 25 лет. Могут ли пока призвать мужчину в армию до 27 лет – разбирался 24 Канал.

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Что сейчас происходит с призывом мужчин до 27 лет

Адвокат Богдан Пересада отметил, что в настоящее время законопроект по изменению призывного возраста не подписал президент Украины. Соответственно, этот закон официально не опубликован, а сам он не вступил в силу, то есть все остается, как было до его принятия.

Пока мобилизовать мужчину до 27 лет без его согласия не имеют права, при условии, что такой мужчина имеет статус "призывника". Если такой мужчина имеет статус "военнообязанного" – его могут мобилизовать,

– сказал он.

Следует отметить, что в соответствии с законом о воинской обязанности и военной службе в армию во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы в установленном порядке.

"Призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации осуществляется для доукомплектования военных должностей, предусмотренных штатами военного времени, в сроки, определенные мобилизационными планами Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", – подчеркнул Пересада.

Следует отметить, что разница между понятиями "призывник", "резервист" и "военнообязанный" – существенная. Поэтому следует разобраться в этих терминах, чтобы знать свои права.

В соответствии с законом существуют такие понятия людей, принимающих на службу в армию:

призывники – это лица, приписанные к призывным участкам и имеющие соответствующий документ;

военнообязанные – лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

резервисты – лица, которые проходят службу в военном резерве ВСУ, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное время и в особый период.

Адвокат отмечает, что согласно закону о воинской обязанности и военной службе на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Однако на время военного положения Верховная Рада призыв в армию – отменила. Поэтому призыву во время мобилизации подлежат именно "резервисты" и "военнообязанные".

Если вы имеете статус "призывника", то вас не могут мобилизовать без вашего согласия до достижения вами 27 лет. В случае если Вы имеете статус "военнообязанного" – мобилизовать могут,

– подчеркнул он.

Напоследок адвокат сказал, что определить свой статус можно исходя из записей в военно-учетном документе. Это может быть либо приписное свидетельство, либо военный билет, либо временное удостоверение.

Что известно об уменьшении предельного возраста призыва