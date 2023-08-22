Президент Зеленский 11 августа заявил, что система ВВК требует изменений, потому что она "работает недостойно". Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона предложил один из способов борьбы с коррупцией в военно-врачебных комиссиях.

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Под заключением ТЦК должна стоять одна подпись

Вениславский предлагает персонализировать ВВК. Это значит – возложить ответственность за заключение военно-врачебной комиссии о пригодности военнослужащего к военной службе на одного уполномоченного человека.

По словам нардепа, в настоящее время вывод ВВК о пригодности, ограниченной или временной непригодности лица к военной службе основывается на целом ряде подвыводов, сделанных специалистами разных направлений: окулистом, невропатологом, терапевтом, хирургом и т.д.

Соответственно, под заключением ВВК стоит ряд подписей врачей, которые определяют негодность или ограниченную годность военного.

Однако, когда есть много подписей – ответственность размывается, считает Вениславский.

Один из способов преодоления коррупции – определение конкретного должностного лица, которое будет подписывать заключение этой врачебной комиссии. И именно оно будет нести ответственность за тех специалистов, которых включило в состав ВВК и которые вместе определяют отсутствие, наличие и уровень заболеваемости у пациента,

– подчеркнул нардеп.

Совет для правоохранителей

Вениславский отдельно заметил, что хронические болезни не возникают на пустом месте. Человек с детства должен проходить обследование в медучреждениях – его болезнь в течение жизни фиксируется в медицинских документах.

И потому если в ВВК делают вывод о наличии хронического заболевания у военного, которого раньше у него не было, – это вызывает вопрос к тем, кто его идентифицировал, и соответственно является "звоночком" для правоохранительных органов.

В Украине совершенствуют ВВК

По словам Вениславского, в течение последних нескольких месяцев Верховная Рада уже приняла ряд мер, чтобы усовершенствовать работу ВВК, в частности: