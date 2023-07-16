Теперь для оформления отпуска по состоянию здоровья или увольнения из рядов ВСУ не нужно возвращаться в воинскую часть.

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Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения".

Улучшение качества медицинского обслуживания и обеспечения военнослужащих при прохождении ВЛК является одной из приоритетных задач Медицинских сил ВСУ и Правительства Украины,

– сообщили в Минобороны.

Теперь в воинскую часть обращаться не нужно

В период действия военного положения воины, которых ВЛК признали непригодными к военной службе или назначенным отпуском для лечения после болезни или ранения, направляются в ТЦК и СП.

Там можно получить все необходимые документы по воинской части с помощью электронного документооборота: как по отпуску, так и по увольнению с военной службы.

Что еще должно измениться в ВЛК