Відстрочка від мобілізації в Україні: що робити, якщо не приймають документи
Джерело:Telegraf
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Деякі чоловіки мають право на відстрочку від служби.
Може бути, що у військкоматі не приймають документи у тих, хто має відстрочку. Що робити у такому випадку – читайте далі у матеріалі.
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Що робити, якщо у ТЦК не приймають документи
Бувають випадки, коли військкомат:
- відмовлявся прийняти документи, що підтверджують декларацію про відстрочку у військовозобов’язаного;
- приймав, але відмовлявся ставити відмітку про прийняття;
- приймав, але відмовлявся видавати довідку на руки військовозобов’язаному;
- вимагав надати документи, які не були потрібні для отримання відстрочки.
У більшості випадків територіальні центри комплектування (ТЦК) ігнорують закон про мобілізацію, який дає відстрочку військовозобов’язаному у разі наявності чоловіка чи дружини з інвалідністю. Так, найбільш дієвим способом розв'язання таких проблем є звернення до адвоката.
Юристи кажуть, коли у військкомат звертається адвокат на користь військовозобов’язаного, це мотивує співробітників військкомату більш оперативно реагувати на порушення прав військовослужбовців та відповідно реагувати для усунення таких порушень.
Граничний вік перебування на військовій службі
- До 45 років – військові рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, що служать за контрактом. Також військовослужбовці молодшого офіцерського складу.
- До 50 років – ті, хто входять до старшого сержантського і старшинського складу і служать за контрактом. Військові старшого офіцерського складу: майори (капітани 3 рангу), підполковники (капітани 2 рангу).
- До 55 років – вищий сержантський і старшинський склад, що проходить військову службу за контрактом. Військовослужбовці старшого офіцерського складу – полковники (капітани 1 рангу).
- До 60 років – військові вищого офіцерського складу. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, які служать під час особливого періоду.
- До 65 років – військові вищого офіцерського складу, які проходять службу в особливий період.
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