Відстрочка від мобілізації в Україні: що робити, якщо не приймають документи

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Деякі чоловіки мають право на відстрочку від служби.

Може бути, що у військкоматі не приймають документи у тих, хто має відстрочку. Що робити у такому випадку – читайте далі у матеріалі.

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Що робити, якщо у ТЦК не приймають документи

Бувають випадки, коли військкомат:

відмовлявся прийняти документи, що підтверджують декларацію про відстрочку у військовозобов’язаного;

приймав, але відмовлявся ставити відмітку про прийняття;

приймав, але відмовлявся видавати довідку на руки військовозобов’язаному;

вимагав надати документи, які не були потрібні для отримання відстрочки.

У більшості випадків територіальні центри комплектування (ТЦК) ігнорують закон про мобілізацію, який дає відстрочку військовозобов’язаному у разі наявності чоловіка чи дружини з інвалідністю. Так, найбільш дієвим способом розв'язання таких проблем є звернення до адвоката.

Юристи кажуть, коли у військкомат звертається адвокат на користь військовозобов’язаного, це мотивує співробітників військкомату більш оперативно реагувати на порушення прав військовослужбовців та відповідно реагувати для усунення таких порушень.

Граничний вік перебування на військовій службі

До 45 років – військові рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, що служать за контрактом. Також військовослужбовці молодшого офіцерського складу.

До 50 років – ті, хто входять до старшого сержантського і старшинського складу і служать за контрактом. Військові старшого офіцерського складу: майори (капітани 3 рангу), підполковники (капітани 2 рангу).

До 55 років – вищий сержантський і старшинський склад, що проходить військову службу за контрактом. Військовослужбовці старшого офіцерського складу – полковники (капітани 1 рангу).

До 60 років – військові вищого офіцерського складу. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, які служать під час особливого періоду.

До 65 років – військові вищого офіцерського складу, які проходять службу в особливий період.

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