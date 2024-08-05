"Йде у ва-банк": як Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні

Росія розуміє важливість безперервної мобілізації у війні. Тому за будь-яку ціну намагається зірвати цей процес в Україні.

Хоч поповнювати власні втрати у війні стає для Росії все складніше, Кремль зосереджується на тому, аби це ще важче вдавалося Україні. Про методи окупантів 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Росіянам важливо послабити ЗСУ

Росіяни зараз йдуть у ва-банк. Маючи порівняно послаблену технологічну компоненту, вони намагаються воювати людським ресурсом, аби підірвати моральний дух суспільства насамперед та не дозволити, щоб ЗСУ поповнювалося. Для них це насправді величезна проблема,

– наголосив Іван Тимочко.

Хоч багато хто вважає, що мобілізаційний ресурс Росії є ледь не невичерпним, насправді ж їхня система також шкутильгає. Зокрема, на службу залучають найманців, засуджених, іноземців – деяких навіть обманом залучають на війну.

"Для того, щоб послабити ЗСУ, вони тиснуть на базові стовпи, які формують та керують військами: керівний склад України та структури, які безпосередньо відповідальні за набір у ЗСУ. ТЦК є основною структурою, яка займається мобілізацією, тому акцент російської пропаганди спрямований на них", – зазначив Тимочко.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ, Росія має чимало зв'язків в Україні з представниками криміналітету, корупціонерів та хабарників, які хочуть заробити на суспільних страхах. Вони можуть допомагати країні-агресорці вчиняти провокації та масштабувати скандали.

"Цей процес працює і працюватиме, оскільки для ворога важливо підірвати безперервність взаємодії суспільства та армії", – додав Тимочко.

Використовують "корисних дурнів" та еліту

Для досягнення своїх цілей росіяни можуть використовувати абсолютно різні методи.

Ми бачимо багато засобів: від примітивних вкидів, навіть неякісний переклад пропагандистських тез, до дуже витончених – з використанням українських еліт або "корисних дурнів",

– зазначив Тимочко.

Щодо ТЦК, то варто розуміти, що там працюють бійці, які отримали поранення та не можуть виконувати бойові завдання, але знають потреби у війську.

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"Найважливіше, щоб все суспільство було консолідованим. При загальній консолідації суспільства доцільність війни проти України в росіян зникне. Така ж історія відбувалась свого часу в Афганістані, коли народ об'єднаний стояв проти ворога, більшого в рази, та змусив його вийти з країни", – підкреслив Тимочко.

Інструменти російської пропаганди зросли та масштабувалися, зокрема завдяки соцмережам. Така масовість ІПСО та різного роду вкидів справді впливає на моральний дух українців та їхню позицію у важливих питаннях, зокрема й мобілізації.