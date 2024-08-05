Водночас важливо розуміти різницю між категоріями "призовник" та "військовозобов'язаний", адже лише друга з зазначених груп підлягає мобілізації. У матеріалі 24 Канал розповідає про це детальніше.

Дивіться також Повістка поштою: які правила вручення повісток існують в Україні

Призовники та військовозобов'язані: яка принципова різниця

Власне, від 17 до 25 років чоловіки перебувають на обліку призовників. Уже після 25 вони повинні ставати на облік військовозобов'язаних. Відповідно до закону, саме військовозобов'язані підлягають мобілізації під час воєнного стану.

Щодо зняття з військового обліку, то можна це зробити лише на певний період. Після цього потрібно обов'язково поновитися на військовому обліку в іншому органі або ж перейти на інший вид обліку.

Згідно зі законом, зняття з обліку для військовозобов'язаного можливе у таких випадках:

зміна місця проживання (переїзд в іншу область, район або громаду);

виїзд з України на строк понад три місяці;

призов або зарахування на військову службу чи навчання у військові навчальні заклади, фахові передвищі або вищі військові навчальні підрозділи;

зарахування до військового оперативного резерву;

прийняття на службу до правоохоронних органів або органів цивільного захисту;

ув'язнення (направлення до установ виконання покарань).

Військовозобов'язаних виключають з обліку в разі:

мобілізації або прийняття на військову службу.

визнання непридатними до служби за станом здоров'я на основі висновку ВЛК;

досягнення граничного віку перебування в запасі;

позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

припинення громадянства України;

зникнення безвісти або смерті.

Дивіться також У Ковелі нібито зібрали мітинг через хлопців, яких затримали: в ТЦК пояснили, що сталося

Не так давно народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський коментував питання зниження призовного віку з 25 до 20 років. За його словами, таких обговорень у Верховній Раді не проводилося.

Говорити про зниження граничного мобілізаційного віку з 60 до 50 також, як констатував обранець, не доводиться. Поки немає для цього відповідних підстав.