У Волинському обласному ТЦК та СП пояснили, що вчора та сьогодні з ночі пабліки українських соціальних мереж та російських пропагандистських засобів масової інформації рясніють кричущими заголовками стосовно вищезгаданого повідомлення. Там розкрили, як усе було насправді.

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Конфлікт із ТЦК у Ковелі

Наче, з першого погляду нічого дивного – звичайна процедура перевірки військово-облікових даних громадян України. Через відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків, їх запрошено до Ковельського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності тощо,

– пояснили у ТЦК.

Там зазначили, що представники ТЦК та СП не здійснюють затримання громадян України у зв’язку з виявленими адміністративними правопорушеннями, які діють щодо громадян України віком від 18 до 60 років та підлягають мобілізації.

Подібні заходи здійснюються виключно представниками Національної поліції. Зокрема, у період дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу.

Подібна вимога регулюється пунктом 4 статті 20 Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану".

У разі необхідності громадяни зобов'язані пред’являти їх на вимогу уповноваженого представника районного (міського) ТЦК та СП або поліціянта, а також представника ДПСУ у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

"Однак, дехто з громадян трактують закони, як вони вважають за потрібне. Заклики до бунту, що розповсюдились вчора соціальними мережами Ковельської територіальної громади та Волинської області були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях", – додали у ТЦК.

Тож ситуація, як стверджує ТЦК, повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації, перешкоджанню законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, які матимуть відповідні правові наслідки.

Вчора, ви знецінили справжню сутність гасла "Героям Слава!", яке вигукували та аплодували "ухилянту", який не зробив нічого заради перемоги України над загарбником, а Герой України, Олександр Мацієвський, знав справжню ціну цим словам, за що був цинічно розстріляний ворогом. Після таких ваших дій, ви ще впевнені, що стоїте саме на тих національних позиціях, що і сотні тисяч земляків, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами Батьківщину,

– заявили там.