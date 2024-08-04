В Волынском областном ТЦК и СП объяснили, что вчера и сегодня с ночи паблики украинских социальных сетей и российских пропагандистских средств массовой информации пестрят вопиющими заголовками относительно вышеупомянутого сообщения. Там раскрыли, как все было на самом деле.

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Конфликт с ТЦК в Ковеле

Вроде, с первого взгляда ничего странного – обычная процедура проверки военно-учетных данных граждан Украины. Из-за отсутствия военно-учетных документов у трех мужчин, они приглашены в Ковельский РТЦК и СП для проверки их отношения к военной службе, привлечения к административной ответственности и тому подобное,

– объяснили в ТЦК.

Там отметили, что представители ТЦК и СП не осуществляют задержание граждан Украины в связи с выявленными административными правонарушениями, которые действуют в отношении граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет и подлежат мобилизации.

Подобные мероприятия осуществляются исключительно представителями Национальной полиции. В частности, в период действия военного положения граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющий личность.

Подобное требование регулируется пунктом 4 статьи 20 Закона Украины от 12 мая 2015 года № 389-VIII "О правовом режиме военного положения".

В случае необходимости граждане обязаны предъявлять их по требованию уполномоченного представителя районного (городского) ТЦК и СП или полицейского, а также представителя ГПСУ в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

"Однако, некоторые из граждан трактуют законы, как они считают нужным. Призывы к бунту, что распространились вчера социальными сетями Ковельской территориальной общины и Волынской области были замечены враждебными пропагандистскими каналами, которые удачно использовали это в своих целях", – добавили в ТЦК.

Поэтому ситуация, как утверждает ТЦК, полностью спровоцирована с целью дискредитации действующей власти и противодействия мерам мобилизации, препятствованию законной деятельности ВСУ и других военных формирований, которые будут иметь соответствующие правовые последствия.

Вчера, вы обесценили истинную сущность лозунга "Героям Слава!", которое выкрикивали и аплодировали "ухилянту", который не сделал ничего ради победы Украины над захватчиком, а Герой Украины, Александр Мациевский, знал настоящую цену этим словам, за что был цинично расстрелян врагом. После таких ваших действий, вы еще уверены, что стоите именно на тех национальных позициях, что и сотни тысяч земляков, которые с оружием в руках защищают нашу с вами Родину,

– заявили там.