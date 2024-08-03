Соответствующие сообщения о задержании гражданина на пограничном пункте активно распространяли в местных телеграмм-каналах. Отмечалось, что детей после этого оставили без присмотра взрослого.

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Что говорят в ТЦК

В сети писали, что пункте пропуска Паланка ТЦК забрал мужчину, который вез двух детей из Измаила в Одессу. Его якобы высадили из авто и отвезли в Саратский ТЦК, оставив несовершеннолетних в одиночестве.

После этого гражданина якобы отправили на обучение в Винницкую область. В Одесском ТЦК объяснили, что во время проверки документов на пункте пропуска оказалось, что гражданин имел при себе учетно-военные документы, которые имеют признаки подделки.

После проверки в электронном реестре "Оберіг" оказалось, что лицо подлежит мобилизации согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Лицо подлежит призыву на военную службу, и во время медицинского осмотра было обнаружено что нареканий на состояние здоровья не имеет, поэтому он был направлен в учебный центр,

– написали там.

К слову, в Одесском территориальном центре комплектования и социальной поддержки произошел еще один инцидент. Неизвестные на авто заехали на территорию ТЦК и пытались вывезти оттуда мужчину. Он находился там для уточнения военно-учетных данных.