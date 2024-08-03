ГБР сообщило экс-руководителю Ровненского ТЦК об уже четвертом подозрении. Перед этим, 2 августа, его выпустили под залог в 454 200 гривен.

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Что известно о новом подозрении от ГБР

На этот раз он (экс-руководитель Ровненского областного ТЦК и СП) подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины (статья 114-1 Уголовного кодекса Украины). В частности, речь идет об умышленном содействии гражданам в уклонении от мобилизации и военной службы в условиях военного положения,

– заявили в ГБР.

По их словам, следователи снова будут просить для задержанного меру пресечения – содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Стоит заметить, что в ГБР подтвердили, что экс-руководитель областного ТЦК на днях вышел из СИЗО под залог в размере почти полмиллиона гривен.

Перед этим, 2 августа, Ровненский апелляционный суд сообщил, что коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу защитников экс-руководителя Ровенского областного ТЦК и СП Сергея Луцюка и выпустила его под залог в 454 200 гривен.

Издание УП также заявило, что говорится о Сергее Луцюке.

За что Луцюк находился в СИЗО

Экс-руководителя областного ТЦК и СП задержали в конце июля 2023 года и сообщили ему о подозрении в превышении служебных полномочий. По данным СМИ, говорилось о Сергее Луцюке.

В сети тогда показали видео, как якобы руководитель Ровненского областного ТЦК и СП бьет битой своего подчиненного.

Осенью 2023 года ГБР сообщило, что экс-чиновник "забыл" задекларировать состояние на более 46 миллионов гривен.