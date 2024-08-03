ДБР повідомило екскерівнику Рівненського ТЦК про вже четверту підозру. Перед цим, 2 серпня, його випустили під заставу в 454 200 гривень.

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Що відомо про нову підозру від ДБР

Цього разу він (екскерівник Рівненського обласного ТЦК та СП) підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (стаття 114-1 кримінального кодексу України). Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану,

– заявили в ДБР.

За їхніми словами, слідчі знову проситимуть для затриманого запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Варто зауважити, що у ДБР підтвердили, що екскерівник обласного ТЦК днями вийшов із СІЗО під заставу у розмірі майже пів мільйона гривень.

Перед цим, 2 серпня, Рівненський апеляційний суд повідомив, що колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу захисників екскерівника Рівненського обласного ТЦК та СП Сергія Луцюка та випустила його під заставу в 454 200 гривень.

Видання УП також заявило, що мовиться про Сергія Луцюка.

За що Луцюк перебував у СІЗО

Екскерівника обласного ТЦК та СП затримали наприкінці липня 2023 року та повідомили йому про підозру в перевищенні службових повноважень. За даними ЗМІ, мовилось про Сергія Луцюка.

У мережі тоді показали відео, як нібито керівник Рівненського обласного ТЦК та СП б'є биткою свого підлеглого.

Восени 2023 року ДБР повідомило, що експосадовець "забув" задекларувати статки на понад 46 мільйонів гривень.