Відповідні повідомлення щодо затримання громадянина на прикордонному пункті активно поширювали у місцевих телеграм-каналах. Зазначалося, що дітей після цього залишили без нагляду дорослого.

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Що кажуть у ТЦК

У мережі писали, що пункті пропуску Паланка ТЦК забрав чоловіка, який віз двох дітей з Ізмаїлу до Одеси. Його нібито висадили з авто та відвезли до Саратського ТЦК, залишивши неповнолітніх на самоті.

Після цього громадянина буцімто відправили на навчання до Вінницької області. В Одеському ТЦК пояснили, що під час перевірки документів на пункті пропуску виявилося, що громадянин мав при собі обліково-військові документи, які мають ознаки підробки.

Після перевірки в електронному реєстрі "Оберіг" виявилося, що особа підлягає мобілізації згідно з законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Особа підлягає призову на військову службу, й під час медичного огляду було виявлено що нарікань на стан здоров'я не має, тож він був направлений до навчального центру,

– написали там.

До слова, в Одеському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стався ще один інцидент. Невідомі на авто заїхали на територію ТЦК та намагались вивезти звідти чоловіка. Він перебував там для уточнення військово-облікових даних.