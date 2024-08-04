Також військовозобов'язаним слід знати, що з'явився фейковий застосунок Резерв+. Про це повідомили в Міноборони 4 серпня, над вирішенням проблеми вже працюють.

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Види повісток в Україні

Під час мобілізації до районних ТЦК громадян викликають, щоб:

взяти їх на військовий облік;

вони пройшли медичний огляд для визначення придатності до військової служби;

уточнити персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки);

призвати їх на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби.

До ТЦК та СП громадян викликають за допомогою повістки. Її можуть вручити або надіслати.

За яких умов повістку вважають правильно врученою особисто в руки

Належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП у разі вручення повістки є особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов'язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Відповідно до закону, повістку можуть видати практично в будь-якому місці – за місцем проживання військовозобов'язаного, за місцем навчання чи роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, в громадських місцях.

Якщо резервіст або військовозобов'язаний протягом 60 днів не уточнив свою адресу, повістку надсилають на його адресу зареєстрованого чи задекларованого місця проживання.

За яких умов повістку, надіслану поштою, вважають врученою

З 18 липня повістки можуть надсилати поштовим відправленням.

Належним підтвердженням оповіщення є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних.

Коли можна не прийти до ТЦК

В ТЦК можна не прийти, якщо: