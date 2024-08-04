Заступниця Рустема Умєрова розповіла, як розпізнати, що застосунок фейковий та на що звернути увагу. Адже в справжньому Резерв+ вже оновили дані 1,5 мільйона українців.
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Що відомо про фейковий Резерв+
Ворог розповсюджує веб-застосунки, які мають виглядати як Резерв+, і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту,
– запевнили в Міноборони.
Катерина Черногоренко заявила, що варто бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите. Заступниця міністра закликала:
- користуватись тільки офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua;
- не переходити за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо;
- завантажуючи застосунок, обов'язково перевіряйте, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).
До речі, у Резерв+ тепер є можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.