Заместитель Рустема Умерова рассказала, как распознать, что приложение фейковое и на что обратить внимание. Ведь в настоящем Резерв+ уже обновили данные 1,5 миллиона украинцев.

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Что известно о фейковом Резерв+

Враг распространяет веб-приложения, которые должны выглядеть как Резерв+, и планирует распространять их среди украинцев для сбора персональных данных. Мы уже знаем об этом и работаем над обеспечением вашей защиты,

– заверили в Минобороны.

Екатерина Черногоренко заявила, что стоит быть внимательными и проверять источники, на которые переходите. Заместитель министра призвала:

пользоваться только официальным сайтом Резерв +: reserveplus.mod.gov.ua;

не переходить по ссылкам, имитирующим название reserveplus.mod.gov.ua и заканчиваются на .top, .website, .org и т.д;

загружая приложение, обязательно проверяйте, что разработчиком является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).

Кстати, в Резерв+ теперь есть возможность подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ.