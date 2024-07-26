В Министерстве обороны сообщили, что сейчас эта услуга доступна только для работников критически важных для государства предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны.

К теме В Резерв+ появилась отметка о своевременном обновлении данных

В Резерв+ будут актуальные данные о бронировании

Отныне забронированные граждане будут получать push-уведомления о появлении статуса бронирования в реестре военнообязанных Оберег. Так, чтобы получить актуальный статус в приложении Резерв+, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Нажать на кнопку с тремя точками на главном экране. В выпадающем меню выбрать "Обновить документ".

Работникам критически важных предприятий и ВПК больше не нужно носить бумажные документы о бронировании. Они могут показать информацию в приложении Резерв+ на смартфоне. Статус бронирования можно получить легко, удобно и без очередей и бумажной рутины,

– рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко.

Как получить актуальные данные в приложении: смотрите видео

В то же время в Минобороны сообщили, что на портале Дия 17 июля начало работать электронное бронирование. С тех пор более 55 тысяч сотрудников критически важных предприятий уже забронировано онлайн.

В Минобороны добавили, что приложение Резерв+ продолжает обновляться. Команда активно работает над новыми функциями, в частности, автоматическими отсрочками для определенных категорий граждан.