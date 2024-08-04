Представительница Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак рассказала, можно ли забронировать мужчину, который имел приписное и обновился через мобильное приложение "Резерв+", где указана военная специальность, но без прохождения ВВК.

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Можно ли это сделать

Если человек достиг предельного возраста и имеет приписное, то скорее всего в "Резерв+" будет написано о необходимости обратиться в ТЦК.

Для этого есть как минимум два основания – или лицо вообще не будет находиться на воинском учете военнообязанных, или его просто из картотеки розыска призывников ТЦК по минимальным данным внес в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Это может грозить "недостатками" с военно-учетной специальностью. Поэтому, в этом случае о подаче бронирования без посещения ТЦК говорить нельзя.

Работодатель не возьмет на себя такую ответственность, потому что потом при выявлении нарушений во время бронирования, он просто будет подвергнут очень большим взысканиям, штрафам. И, скорее всего, в этой ситуации гражданину не удастся даже сформировать военно-учетный документ в "Резерв+",

– рассказала представительница ТЦК.

По ее словам, процесс бронирования предусматривает ряд проверок, среди которых и проверку Министерства обороны Украины, поэтому такой гражданин или не пройдет такой проверки, или же предприятие будет подвергнуто соответствующим взысканиям.

Недавно стало известно, что в приложении Резерв+ появилась возможность подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ. Сейчас эта услуга доступна только для работников критически важных для государства предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны.