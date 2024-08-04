Представниця Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак розповіла, чи можна забронювати чоловіка, який мав приписне та оновився через мобільний застосунок "Резерв+", де вказана військова спеціальність, але без проходження ВЛК.

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Чи можна це зробити

Якщо людина досягла граничного віку і має приписне, то радше за все у "Резерв+" буде написано про необхідність звернутися до ТЦК.

Для цього є щонайменше дві підстави – або особа взагалі не буде перебувати на військовому обліку військовозобов'язаних, або його просто із картотеки розшуку призовників ТЦК за мінімальними даними вніс до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Це може загрожувати "недоліками" з військово-обліковою спеціальністю. Тому, у цьому випадку про подачу бронювання без відвідування ТЦК говорити не можна.

Роботодавець не візьме на себе таку відповідальність, тому що потім при виявленні порушень під час бронювання, він просто буде підданий дуже великим стягненням, штрафам. І, скоріше за все, у цій ситуації громадянину не вдасться навіть сформувати військово-обліковий документ в "Резерв+",

– розповіла представниця ТЦК.

За її словами, процес бронювання передбачає низку перевірок, серед яких й перевірку Міністерства оборони України, тому такий громадянин або не пройде такої перевірки, або ж підприємство буде піддано відповідним стягненням.

Нещодавно стало відомо, що у застосунку Резерв+ зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа. Наразі ця послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони.