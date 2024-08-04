Также военнообязанным следует знать, что появилось фейковое приложение Резерв+. Об этом сообщили в Минобороны 4 августа, над решением проблемы уже работают.

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Виды повесток в Украине

Во время мобилизации в районные ТЦК граждан вызывают, чтобы:

взять их на воинский учет;

они прошли медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе;

уточнить персональные данные, данные военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки);

призвать их на военную службу по мобилизации и отправки к местам прохождения военной службы.

В ТЦК и СП граждан вызывают с помощью повестки. Ее могут вручить или отправить.

При каких условиях повестка считается правильно врученной лично в руки

Надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК и СП в случае вручения повестки является личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в том числе видеозапись доказательства акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Согласно закону, повестку могут выдать практически в любом месте – по месту жительства военнообязанного, по месту учебы или работы, на улицах, остановках, блокпостах, в общественных местах.

Если резервист или военнообязанный в течение 60 дней не уточнил свой адрес, повестку направляют на его адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства.

При каких условиях повестку, присланную по почте, считают врученной

С 18 июля повестки могут присылать почтовым отправлением.

Надлежащим подтверждением оповещения является:

день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление;

день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных.

Когда можно не прийти в ТЦК

В ТЦК можно не прийти, если: