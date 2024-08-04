Также военнообязанным следует знать, что появилось фейковое приложение Резерв+. Об этом сообщили в Минобороны 4 августа, над решением проблемы уже работают.
Смотрите также В Ковеле якобы собрали митинг из-за ребят, которых задержали: в ТЦК объяснили, что произошло
Виды повесток в Украине
Во время мобилизации в районные ТЦК граждан вызывают, чтобы:
- взять их на воинский учет;
- они прошли медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе;
- уточнить персональные данные, данные военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки);
- призвать их на военную службу по мобилизации и отправки к местам прохождения военной службы.
В ТЦК и СП граждан вызывают с помощью повестки. Ее могут вручить или отправить.
При каких условиях повестка считается правильно врученной лично в руки
Надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК и СП в случае вручения повестки является личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в том числе видеозапись доказательства акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.
Согласно закону, повестку могут выдать практически в любом месте – по месту жительства военнообязанного, по месту учебы или работы, на улицах, остановках, блокпостах, в общественных местах.
Если резервист или военнообязанный в течение 60 дней не уточнил свой адрес, повестку направляют на его адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства.
При каких условиях повестку, присланную по почте, считают врученной
С 18 июля повестки могут присылать почтовым отправлением.
Надлежащим подтверждением оповещения является:
- день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;
- день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление;
- день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных.
Когда можно не прийти в ТЦК
В ТЦК можно не прийти, если:
- есть препятствие стихийного характера;
- гражданин болеет;
- продолжаются военные действия на соответствующей территории, а их последствия или другие обстоятельства лишили человека возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;
- умер близкий родственник или близкий родственник его жены.