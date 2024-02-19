Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, які покарання готують для ухилянтів

Загальна мобілізація в Україні триває з часу нападу Росії та запровадження воєнного стану. Наразі Верховна Рада у першому читанні проголосувала за новий проєкт закону про мобілізацію.

Адвокат Роман Сімутін пояснив, які покарання готують для ухилянтів у новому проєкті закону про зміни до мобілізації. Також він пояснив, щодо чого тривають дискусії між нардепами.

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Які покарання можуть чекати на ухилянтів

Для мене контури майбутнього закону про мобілізацію частково вже зримі. Зокрема, вважаю, що запровадять заборону на виїзд за кордон, обмежать у праві керування і, можливо, приберуть норму про арешт рахунків. Але про це поки що дискутують самі депутати,

– заявив адвокат.

За його словами, також у новому проєкті закону можуть бути пункти про:

штраф на 51 тисячу гривень, якщо протягом 60 днів ви не уточнили свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК, шляхом внесення змін до санкції статті 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення;

можливість затримати військовозобов'язаного на три доби, який порушив законодавство про оборону та мобілізацію, для з'ясування обставин.

"Можливо, штраф не буде таким космічним, як пропонується в законопроєкті, але очевидно, що після спливу 60 днів очільнику ТЦК не потрібно буде доводити отримання вами повістки та думати, чи складати протокол, який станом на сьогодні є обов'язковим. Для цього доповнюють статтю 258 КУпАП нормою, яка виключає необхідність складання протоколу. Тобто одразу буде виноситися постанова зі штрафом", – пояснив адвокат.

За його словами, також хочуть внести зміну до статті 210-1 Кодексу про адмінправопорушення. Відповідно до неї, постанову очільник ТЦК має право винести навіть через роки, збільшуючи строк притягнення до адмінвідповідальності від двох місяців до трьох років від дня вчинення або виявлення правопорушення.

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