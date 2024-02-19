Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, какие наказания готовят для уклонистов

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается со времени нападения России и введения военного положения. Сейчас Верховная Рада в первом чтении проголосовала за новый проект закона о мобилизации.

Адвокат Роман Симутин объяснил, какие наказания готовят в для уклонистов в новом проекте закона об изменениях в мобилизации. Также он сказал, по поводу чего продолжаются дискуссии между нардепами.

Смотрите также Мобилизация в Украине: смогут ли представители местной власти вручать повестки

Какие наказания могут ждать уклонистов

Для меня контуры будущего закона о мобилизации частично уже зримы. В частности, считаю, что введут запрет на выезд за границу, ограничат в праве управления и, возможно, уберут норму об аресте счетов. Но об этом пока дискутируют сами депутаты,

– заявил адвокат.

По его словам, также в новом проекте закона могут быть пункты о:

штрафе на 51 тысячу гривен, если в течение 60 дней вы не уточнили свои учетные данные через ЦНАП, электронный кабинет или ТЦК, путем внесения изменений в санкции статьи 210-1 Кодекса об административных правонарушениях;

возможности задержать военнообязанного на трое суток, нарушившего законодательство об обороне и мобилизации, для выяснения обстоятельств.

"Возможно, штраф не будет таким космическим, как предлагается в законопроекте, но очевидно, что по истечении 60 дней руководителю ТЦК не нужно будет доказывать получение вами повестки и думать, или составлять протокол, который на сегодня является обязательным. Для этого дополняют статью 258 КУоАП нормой, которая исключает необходимость составления протокола. То есть сразу будет выноситься постановление со штрафом", – объяснил адвокат.

По его словам, также хотят внести изменение в статью 210-1 кодекса об админправонарушениях. Согласно ей, постановление глава ТЦК имеет право вынести даже спустя годы, увеличивая срок привлечения к админответственности от двух месяцев до трех лет со дня совершения или выявления правонарушения.

Заметьте Законопроект о мобилизации: когда состоится второе чтение и какие вопросы рассмотрят

Последние новости о проекте закона о мобилизации