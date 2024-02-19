Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, какие наказания готовят для уклонистов
Источник:ТСН
Всеобщая мобилизация в Украине продолжается со времени нападения России и введения военного положения. Сейчас Верховная Рада в первом чтении проголосовала за новый проект закона о мобилизации.
Адвокат Роман Симутин объяснил, какие наказания готовят в для уклонистов в новом проекте закона об изменениях в мобилизации. Также он сказал, по поводу чего продолжаются дискуссии между нардепами.
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Какие наказания могут ждать уклонистов
Для меня контуры будущего закона о мобилизации частично уже зримы. В частности, считаю, что введут запрет на выезд за границу, ограничат в праве управления и, возможно, уберут норму об аресте счетов. Но об этом пока дискутируют сами депутаты,
– заявил адвокат.
По его словам, также в новом проекте закона могут быть пункты о:
- штрафе на 51 тысячу гривен, если в течение 60 дней вы не уточнили свои учетные данные через ЦНАП, электронный кабинет или ТЦК, путем внесения изменений в санкции статьи 210-1 Кодекса об административных правонарушениях;
- возможности задержать военнообязанного на трое суток, нарушившего законодательство об обороне и мобилизации, для выяснения обстоятельств.
"Возможно, штраф не будет таким космическим, как предлагается в законопроекте, но очевидно, что по истечении 60 дней руководителю ТЦК не нужно будет доказывать получение вами повестки и думать, или составлять протокол, который на сегодня является обязательным. Для этого дополняют статью 258 КУоАП нормой, которая исключает необходимость составления протокола. То есть сразу будет выноситься постановление со штрафом", – объяснил адвокат.
По его словам, также хотят внести изменение в статью 210-1 кодекса об админправонарушениях. Согласно ей, постановление глава ТЦК имеет право вынести даже спустя годы, увеличивая срок привлечения к админответственности от двух месяцев до трех лет со дня совершения или выявления правонарушения.
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Последние новости о проекте закона о мобилизации
- Верховная Рада Украины 7 февраля 2024 года проголосовала в первом чтении за проект закона о мобилизации. Он предусматривает снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет.
- Также введут "электронный кабинет призывника", куда зарегистрированным может прийти повестка. Кроме того, изменения предусматривают, что военнообязанные за 60 дней должны обновить свои учетные данные в ЦНАПе, военкомате (ТЦК) или в электронном кабинете призывника.
- Кроме того, если в установленный повесткой срок (10 дней) человек не прибыл в военкомат, его может доставить силой полиция.