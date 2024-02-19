Юрист Сергей Савинский рассказал, что у сельских голов нет полномочий вручать повестки жителям своего населенного пункта. Однако работники сельских, поселковых и городских советов будут обеспечивать воинский учет.
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Существует новая схема
По словам юриста, в соответствии с действующим законодательством сельские и другие местные советы имеют обязанность способствовать проведению воинского учета и мобилизации. Согласно же новому законопроекту о мобилизации, местные власти должны обеспечивать этот процесс.
Очевидно, что теперь они осуществляют большее влияние. В свою очередь в законодательстве не прописано, что сельский голова выписывает и раздает повестки. Такого не предусмотрено,
– объясняет Савинский.
Савинский говорит, что новый законопроект предлагает новую схему участия местных органов самоуправления в мобилизационном процессе:
- ТЦК направляет в местный орган самоуправления список военнообязанных, которые зарегистрированы в этой территориальной общине.
- Местная власть подтверждает или опровергает, что эти граждане действительно у них проживают.
- Работник ТЦК вместе с представителем местного совета и полицейским едут по адресам военнообязанных и вручают повестки.
По словам юриста, это и так происходит, ведь работники сельских, поселковых и городских советов будут обеспечивать учет, чтобы четко определить, кто из военнообязанных проживает по фактическому адресу. В то же время представители местной власти не имеют полномочий для вручения повесток ни по действующему законодательству, ни по новому законопроекту.
Могут ли призвать лиц, осужденных за уклонение от службы
- Заместитель председателя Нацполиции, руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в интервью рассказал, могут ли призвать лиц, осужденных за уклонение от призыва. Он отметил, что это возможно.
- По его словам, то, смогут ли такое лицо мобилизовать до завершения срока, полностью зависит от решения, которое примет суд.
- Цуцкиридзе заметил, что получение уголовного производства вместо повестки от ТЦК также не спасает от призыва. То, что лицо могут подозревать в уклонении, не является причиной, почему оно не может стать в ряды ВСУ. Зато важно то, не ограничен ли человек в передвижении и была ли избрана мера пресечения.