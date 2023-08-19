За яких умов можуть мобілізувати заброньованого працівника

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 15 листопада. Деякі підприємства можуть бронювати своїх працівників, втім, їх також можуть призвати.

За яких саме умов можуть мобілізувати заброньованого працівника, пояснив юрист Ілля Шипко. Про це пише 24 Канал.

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Коли можуть мобілізувати заброньованого працівника

Юрист зазначив, що офіційно заброньованих осіб без їхньої особистої згоди не можуть мобілізувати на термін дії бронювання. Адже згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" бронювання є офіційною підставою для відстрочки від мобілізації під час дії воєнного стану.

Мобілізація можлива у разі анулювання відстрочки. Зокрема, у ряді чітко визначених випадків.

Перш за все, це коли закінчується термін дії бронювання. По-друге, в тих випадках коли було ліквідовано те підприємство, яке бронювало своїх працівників або звільнення заброньованого працівника з підприємства, яке надавало бронювання. Також такими підставами є виконання підприємством мобілізаційного завдання чи замовлення,

– розповів Шипко.

Також заброньованого можуть мобілізувати, якщо підприємство по тій чи іншій причині втратило статус критичної інфраструктури. Окрім перечислених випадків, мобілізація заброньованих осіб неможлива.

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Зверніть увагу! Держслужбовці мають право отримати бронювання до кінця мобілізації, а всі інші працівники — на 6 місяців. Водночас відстрочки від призову на військову службу на час мобілізації, що були надані військовозобов'язаним рішеннями Мінекономіки, є чинними упродовж строку, на який вони надані.