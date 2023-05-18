Якою буде мобілізація з урахуванням змін закону: скільки триватиме і хто вручатиме повістки

Загальна мобілізація в Україні триває з дня, коли Росія розгорнула повномасштабне вторгнення проти нашого народу. Наразі до лав ЗСУ можуть мобілізувати військовозобов'язаних призивного віку. Детально про те, кого можуть призвати враховуючи зміни у Законі, розповідаємо далі.

Основні зусилля направлені на оперативне поповнення складу Сил оборони, створення мобілізаційного резерву та залучення будь-яких ресурсів для захисту країни. Законодавством не до кінця врегульовано процес вручення повісток, тому вручати їх можуть в будь-яких місцях. 24 Канал розібрався у головних питаннях, які наразі можуть виникати в українців щодо мобілізаційного процесу.

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Мобілізаційний план не виконано

У квітні цього року Міністерстві оборони повідомило, що цілі мобілізації, які затвердили ще в лютому 2022 року, досі не досягнуто. Водночас підстав посилювати мобілізацію в Україні немає. Зокрема, в оборонному відомстві відзначили, що на темпи мобілізації наразі ніяк не впливають втрати, яких зазнає Україна у боротьбі з противником.

Ми ще навіть не до кінця виконали мобілізаційний план. У нас немає потреби оголошувати нову мобілізацію,

– запевнив міністр оборони Олексій Резніков.

Хвиль чи посилення мобілізації не буде

За словами міністра, також не йдеться й ні про які мобілізаційні хвилі. Загальна мобілізація продовжена відповідно до мобілізаційних завдань, встановлених вищим військово-політичним керівництвом, хоч вони і засекречені на час війни.

Довідка! Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжені до 18 серпня 2023 року законами № 9260 і № 9259 відповідно. Під час оголошення воєнного стану вказується, на який час він приймається, та які обмеження конституційних прав громадян він передбачає.

Після цього воєнний стан може або закінчитися наступного дня після вказаної дати, або бути продовженим. Максимальний термін встановлення воєнного стану в Україні ― 90 днів.

Таким чином, воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть в Україні до 18 серпня 2023 року, після чого найімовірніше будуть продовжені відповідними нормативними актами.

Які зміни відбулись у законодавстві України

Уряд вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки щодо вручення повісток.

Тепер, згідно з новими правилами, територіальні центри комплектування і соціальної підтримки можуть видавати повістки чоловікам незалежно від місця військового обліку. Тобто, на практиці це виглядає наступним чином: уповноважена особа може вручити повістку жителю Рівного у Львові, й той повинен з'явитися у Львівський ТЦК незалежно від того, що там немає його особової справи, і незалежно від того, чи має він при собі медичні довідки з історією хвороби.

Уточнення даних чи мобілізації в таких випадках вирішують в ТЦК, коли особа з'являється за повісткою.

А ось щодо того, де представники ТЦК можуть вручати повістки, законодавчих норм не передбачено. Тому, фактично будь-де. Натомість чітко регулюється перелік осіб, які це право мають.

Хто може вручати повістку:

уповноважені представники ТЦК;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад — у разі отримання розпорядження ТЦК;

керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій – також за наявності відповідного розпорядження. До них можуть належати й заклади освіти.

Водночас громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед вручення повісток. Це має бути розпорядження начальника ТЦК та документи, які доводять роботу в ТЦК або органах місцевого самоврядування.