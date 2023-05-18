Какой будет мобилизация с учетом изменений закона: сколько будет продолжаться и кто будет вручать повестки

Общая мобилизация в Украине идет со дня, когда Россия развернула полномасштабное вторжение против нашего народа. В ряды ВСУ могут мобилизовать военнообязанных призывного возраста. Подробно о том, кого могут призвать, учитывая изменения в Законе, рассказываем дальше.

Основные усилия направлены на оперативное пополнение состава сил обороны, создание мобилизационного резерва и привлечение любых ресурсов для защиты страны. Законодательством не до конца урегулирован процесс вручения повесток, поэтому их вручать могут в любых местах. 24 Канал разобрался в главных вопросах, которые могут возникать у украинцев относительно мобилизационного процесса.

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Мобилизационный план не выполнен

В апреле этого года Министерство обороны сообщило, что цели мобилизации, утвердившиеся еще в феврале 2022 года, до сих пор не достигнуты. В то же время, оснований усиливать мобилизацию в Украине нет. В частности, в оборонном ведомстве отметили, что на темпы мобилизации пока никак не влияют потери, понесенные Украиной в борьбе с противником.

Мы еще не до конца выполнили мобилизационный план. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию,

– заверил министр обороны Алексей Резников.

Волн или усиление мобилизации не будет

По словам министра, также речь не идет ни о каких мобилизационных волнах. Общая мобилизация продолжена в соответствии с мобилизационными задачами, установленными высшим военно-политическим руководством, хотя они и засекречены на время войны.

Справка! Общая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 18 августа 2023 года законами №9260 и №9259 соответственно. При объявлении военного положения указывается, на какое время он принимается и какие ограничения конституционных прав граждан он предусматривает.

После этого военное положение может либо закончиться на следующий день после указанной даты, либо быть продолженным. Максимальный срок установления военного положения в Украине – 90 дней.

Таким образом, военное положение и общая мобилизация будут продолжаться в Украине до 18 августа 2023 года, после чего, вероятнее всего, будут продолжены соответствующими нормативными актами.

Какие изменения произошли в законодательстве Украины

Правительство внесло изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по вручению повесток.

Теперь, согласно новым правилам, территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут выдавать повестки мужчинам вне зависимости от места военного учета. То есть, на практике это выглядит следующим образом: уполномоченное лицо может вручить повестку жителю Ровно во Львове и тот должен явиться во Львовский ТЦК независимо от того, что там нет его личного дела, и независимо от того, имеет ли он при себе медицинские. справки с историей болезни.

Уточнение данных или мобилизации в таких случаях решают в ТЦК, когда человек появляется по повестке.

А вот относительно того, где представители ТЦК могут вручать повестки, законодательные нормы не предусмотрены. Поэтому фактически где угодно. Вместо этого четко регулируется перечень лиц, имеющих это право.

Кто может вручать повестку:

уполномоченные представители ТЦК;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов – в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций – также при наличии соответствующего распоряжения. К ним могут относиться и учебные заведения.

! В то же время граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, доказывающие работу в ТЦК или органах местного самоуправления.