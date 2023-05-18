Основні зусилля направлені на оперативне поповнення складу Сил оборони, створення мобілізаційного резерву та залучення будь-яких ресурсів для захисту країни. Законодавством не до кінця врегульовано процес вручення повісток, тому вручати їх можуть в будь-яких місцях. 24 Канал розібрався у головних питаннях, які наразі можуть виникати в українців щодо мобілізаційного процесу.

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Мобілізаційний план не виконано

У квітні цього року Міністерстві оборони повідомило, що цілі мобілізації, які затвердили ще в лютому 2022 року, досі не досягнуто. Водночас підстав посилювати мобілізацію в Україні немає. Зокрема, в оборонному відомстві відзначили, що на темпи мобілізації наразі ніяк не впливають втрати, яких зазнає Україна у боротьбі з противником.

Ми ще навіть не до кінця виконали мобілізаційний план. У нас немає потреби оголошувати нову мобілізацію,
– запевнив міністр оборони Олексій Резніков.

Хвиль чи посилення мобілізації не буде

За словами міністра, також не йдеться й ні про які мобілізаційні хвилі. Загальна мобілізація продовжена відповідно до мобілізаційних завдань, встановлених вищим військово-політичним керівництвом, хоч вони і засекречені на час війни.

Таким чином, воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть в Україні до 18 серпня 2023 року, після чого найімовірніше будуть продовжені відповідними нормативними актами.

Які зміни відбулись у законодавстві України

Уряд вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки щодо вручення повісток.

Тепер, згідно з новими правилами, територіальні центри комплектування і соціальної підтримки можуть видавати повістки чоловікам незалежно від місця військового обліку. Тобто, на практиці це виглядає наступним чином: уповноважена особа може вручити повістку жителю Рівного у Львові, й той повинен з'явитися у Львівський ТЦК незалежно від того, що там немає його особової справи, і незалежно від того, чи має він при собі медичні довідки з історією хвороби.

Уточнення даних чи мобілізації в таких випадках вирішують в ТЦК, коли особа з'являється за повісткою.

А ось щодо того, де представники ТЦК можуть вручати повістки, законодавчих норм не передбачено. Тому, фактично будь-де. Натомість чітко регулюється перелік осіб, які це право мають.

Хто може вручати повістку:

  • уповноважені представники ТЦК;
  • виконавчі органи сільських, селищних, міських рад — у разі отримання розпорядження ТЦК;
  • керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій – також за наявності відповідного розпорядження. До них можуть належати й заклади освіти.