Мільйон уже служить, – у Сухопутних військах відповіли, скільки чоловіків можуть мобілізувати

В Україні триває положення воєнного стану і загальна мобілізація чоловіків віком від 18 до 60 років. Наразі у лавах ЗСУ вже несуть службу близько мільйона осіб.

Про це в етері телемарафону розповів голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він також розповів, скількох українських громадян, що підлягають мобілізації, можуть залучити до служби на фронт, передає 24 Канал.

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Скількох людей можуть мобілізувати на фронт

Тимочко пояснив, що мобілізаційний резерв України становить близько 5 мільйонів осіб. Наразі приблизно 2,5 мільйона громадян готові нести військову службу.

Якщо розраховувати, що мобілізаційний ресурс у нас у країні – близько п’яти мільйонів, і мільйон уже пішов служити, то ми можемо говорити, що з тих, хто залишився, це насправді готових так чи інакше нести військову службу – понад 2,5 мільйона, нехай навіть два мільйони,

– наголосив він.

Крім того, голова ради резервістів Сухопутних військ підкреслив, що ці дані є відповіддю тим, хто "дуже лементував і репетував", що мобілізація 500 тисяч осіб – це "катастрофа".

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