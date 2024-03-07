Миллион уже служит, – в Сухопутных войсках ответили, сколько мужчин могут мобилизовать
В Украине продолжается положение военного положения и всеобщая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Сейчас в рядах ВСУ уже несут службу около миллиона человек.
Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он также рассказал, сколько украинских граждан, подлежащих мобилизации, могут привлечь к службе на фронт, передает 24 Канал.
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Сколько людей могут мобилизовать на фронт
Тимочко объяснил, что мобилизационный резерв Украины составляет около 5 миллионов человек. Сейчас примерно 2,5 миллиона граждан готовы нести военную службу.
Если рассчитывать, что мобилизационный ресурс у нас в стране – около пяти миллионов. И миллион уже пошел служить, то мы можем говорить, что из тех, кто остался, это на самом деле готовых так или иначе нести военную службу – более 2,5 миллиона, пусть даже два миллиона,
– подчеркнул он.
Кроме того, председатель совета резервистов Сухопутных войск подчеркнул, что эти данные являются ответом тем, кто "очень кричал и орал", что мобилизация 500 тысяч человек – это "катастрофа".
В ряды ВСУ хотят мобилизовать осужденных
- Министр юстиции Денис Малюська рассказал о своем видении мобилизации осужденных. По его словам, в ряды Вооруженных Сил можно привлекать людей, у которых есть судимость.
- Говорится о людях, которые уже вышли из тюрьмы, или даже никогда туда не попадали. Малюська отметил, что в этом плане вопроса опасности для украинских граждан нет, и не понимает, почему эти лица не идут в армию и не защищают Родину, хотя часть из них действительно этого хочет.
- До этого член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал, что военная служба для осужденных возможна. Это могу касаться осужденных, получившие наказание без реального отбытия его в тюрьме, и украинцев, осужденных с отсрочкой от отбывания наказания, или условно осужденные, которые физически находятся на свободе.
- Вениславский также отметил, что рассматривают и другую категорию граждан. Речь идет о лицах, которые находятся в местах лишения свободы, если они не осуждены за преступления против основ национальной безопасности, против половой свободы человека и некоторых других наиболее чувствительных преступлений.