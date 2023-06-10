Мобілізація в Україні: яка імовірність, що у 2023 році призвуть жінок

Мобілізація жінок в Україні базується на законодавстві. Наразі примусова мобілізація жінок не проводиться – вони можуть вступити до лав ЗСУ добровільно, проте є військовозобов'язані жінки.

Нормативно-правові акти, які стосуються військового обов'язку та мобілізації не розрізняють військовозобовʼязаних за статтю. Проте не всі жінки в Україні наразі є військовозобовʼязаними. Про це пише 24 Канал.

До теми 3 роки відстрочки та виїзд за кордон: якою буде мобілізація жінок і хто підлягає призову

Чи потрібно жінкам ставати на військовий облік

У Міноборони неодноразово наголошували на тому, що мобілізація жінок в Україні не проводиться. Водночас жінка може вступити до війська добровільно, як наразі і відбувається.

Водночас в Україні є військовозобов'язані жінки, які повинні стати на військовий облік у ТЦК та СП: жінки-медики, лікарі, медсестри та фармацевтки.

При цьому жінки, які мають спеціальність, споріднену з військовою, не зобов'язані ставати на військовий облік, проте можуть стати на облік за власним бажанням.

До якого терміну військовозобов'язані жінки повинні стати на військовий облік