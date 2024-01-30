Що буде із мобілізацією жінок в Україні: які пропозиції у законопроєкті

Український уряд 30 січня вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт зі змінами до мобілізації. У цьому документі містяться важливі пункти щодо мобілізації жінок до лав ЗСУ.

У оновленому законопроєкті про мобілізацію чітко прописано, які категорії українок можна залучати на службу в армію. Що зміниться у мобілізації жінок після ухвалення законопроєкту – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як зміниться мобілізація жінок в Україні

Згідно із новим законодавством мобілізація жінок в Україні лишиться за такими ж пунктами, як і була до цього.

Зокрема, до лав ЗСУ мобілізуватимуть жінок лише у таких випадках:

придатні жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність – підлягають обліку;

ті, що мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю – за бажанням.

жінки на обліку можуть бути призвані або залучені для оборонних робіт у воєнний час – добровільно.

Таким чином примусово мобілізувати всіх українок до армії, згідно з новим законопроєктом, не будуть. А всі зазначені вище пункти були також прописані й в минулому законопроєкті, який пропонував Кабінет Міністрів.

Які ще норми прописані у новому законопроєкті про мобілізацію

У новому законопроєкті також чітко прописали норми щодо мобілізації людей з інвалідністю. Згідно із документом, люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби. Це означає, що мобілізації людей з інвалідністю після ухвалення відповідного законопроєкту не буде.

В Україні також планують запровадити заходи впливу щодо громадян, які не виконують обов'язки з мобілізаційної підготовки та мобілізації. Зокрема, якщо військовозобов'язаний чи резервіст не з'явиться ТЦК у визначений термін, то його можуть затримати та доставити військкомату протягом 15 днів або ж здійснити інші обмеження щодо цієї людини.

Водночас законопроєкт передбачає звільнення від мобілізації на особливий період здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Однак мовиться лише про тих, хто навчається за денною або дуальною формами. Крім цього мобілізація не розповсюджується на інтернів, докторантів та працівників закладів фахової передвищої освіти.

Наразі ці норми лише є пропозиціями. Законопроєкт ще буде проходити кілька розглядів у комісіях Верховної Ради, перш ніж попаде на голосування до нардепів, тому певні норми, ще можуть бути підкориговані.