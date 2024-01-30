Что будет с мобилизацией женщин в Украине: какие предложения в законопроекте

Украинское правительство 30 января внесло в Верховную Раду обновленный законопроект с изменениями в мобилизацию. В этом документе содержатся важные пункты по мобилизации женщин в ряды ВСУ.

В обновленном законопроекте о мобилизации четко прописаны какие категории украинок можно привлекать на службу в армию. Что изменится в мобилизации женщин после принятие законопроекта – читайте в материале 24 Канала.

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Как изменится мобилизация женщин

Согласно новому законодательству, мобилизация женщин в Украине останется по таким же пунктам, как и была до этого.

В частности, в ряды ВСУ будут мобилизовать женщин только в следующих случаях:

пригодные женщины имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность – подлежат учету;

имеющие специальность или профессию схожей с военно-учетной специальностью – по желанию;

женщины на учете могут быть призваны или привлечены для оборонных работ в военное время – добровольно.

Таким образом, принудительно мобилизовать всех украинок в армию согласно новому законопроекту не будут. Все указанные выше пункты были также прописаны и в прошлом законопроекте, который предлагал Кабинет Министров.

Какие еще нормы прописаны в новом законопроекте о мобилизации

В новом законопроекте также четко прописаны нормы по мобилизации людей с инвалидностью. Согласно документу люди с инвалидностью всех групп будут освобождены от военной службы. Это означает, что мобилизации людей с инвалидностью после принятия соответствующего законопроекта не будет.

В Украине также планируют ввести меры воздействия в отношении граждан, не исполняющих обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации. В частности, если военнообязанный или резервист не явится ТЦК в определенный срок, то его могут задержать и доставить военкомата в течение 15 дней или же осуществить другие ограничения в отношении этого человека.

В то же время, законопроект предусматривает освобождение от мобилизации на особый период соискателей профессионального (профессионально-технического) профессионального высшего и высшего образования. Однако говорится только о тех, кто учится по дневной или дуальной форме. Кроме этого, мобилизация не распространяется на интернов докторантов и работников учреждений профессионального высшего образования.

Сейчас эти нормы только предложения. Законопроект еще будет проходить несколько разбирательств в комиссиях Верховной Рады, прежде чем попадет на голосование к нардепам, поэтому определенные нормы еще могут быть подкорректированы.