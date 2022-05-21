Мобілізовані на Донбасі окупанти шукають правозахисні організації, щоб утекти з війни

21 травня 2022 , 14:35
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Джерело:

СБУ

З кожним днем у росіян стає все менше бойового завзяття. "Гарматне м'ясо" почало думати над тим, як зберегти своє життя.

Російські окупанти зрозуміли, що в Україні їх чекатиме лише один фінал – неминуча смерть.  Дехто з них навіть згадав про права людини, коли зайшла мова про можливість зберегти своє життя. 

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Окупанти згадали про права людини

Служба безпеки України перехопила розмову мобілізованого у так званій "ДНР" окупанта з його дружиною. Той жаліється, що служба у російській армії схожа на рабство, і просить її знайти шляхи, які б дозволили йому піти з фронту. 

Хоч кудись звернутися, не знаю, з прав людини. Я що, у полоні чи в рабстві? Я цього не розумію,
– сказав окупант. 

Сам він не знає, до кого йти – Росія змусила йти на війну, Пушилін подарував їх Росії, а йти в Україну боїться, адже буде зрадником і буде змушений постати перед судом. 

СБУ нагадує окупантам, що вони можуть звернутися за номером 2402, здатися у полон та залишитися живими. Зустріч із ЗСУ їхні шанси на життя скоротить практично до нуля. 

Війна Росії проти України: останні новини

  • Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден поставив свій підпис під законом про виділення Україні допомоги на суму 40 мільярдів доларів. Гроші будуть спрямовані на військовий та гуманітарний напрямки. 
  • Президент України Володимир Зеленський розповів, що вважатиме перемогою у війні з Росією. За його словами, мета України – повернення усіх своїх територій та збереження якомога більшої кількості життів наших героїчних військових.
  • Російські окупанти здійснили ракетний удар по військовому об'єкту у Рівненській області. На місце прибули правоохоронці та рятувальники. Кількість постраждалих та завдані збитки ракетою окупантів наразі уточнюються. Громадян також просять не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та йти в укриття. 

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Автор: Ярослав Сиваківський