Мобілізовані на Донбасі окупанти шукають правозахисні організації, щоб утекти з війни

З кожним днем у росіян стає все менше бойового завзяття. "Гарматне м'ясо" почало думати над тим, як зберегти своє життя.

Російські окупанти зрозуміли, що в Україні їх чекатиме лише один фінал – неминуча смерть. Дехто з них навіть згадав про права людини, коли зайшла мова про можливість зберегти своє життя.

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Окупанти згадали про права людини

Служба безпеки України перехопила розмову мобілізованого у так званій "ДНР" окупанта з його дружиною. Той жаліється, що служба у російській армії схожа на рабство, і просить її знайти шляхи, які б дозволили йому піти з фронту.

Хоч кудись звернутися, не знаю, з прав людини. Я що, у полоні чи в рабстві? Я цього не розумію,

– сказав окупант.

Сам він не знає, до кого йти – Росія змусила йти на війну, Пушилін подарував їх Росії, а йти в Україну боїться, адже буде зрадником і буде змушений постати перед судом.

СБУ нагадує окупантам, що вони можуть звернутися за номером 2402, здатися у полон та залишитися живими. Зустріч із ЗСУ їхні шанси на життя скоротить практично до нуля.

Війна Росії проти України: останні новини

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Президент України Володимир Зеленський розповів, що вважатиме перемогою у війні з Росією. За його словами, мета України – повернення усіх своїх територій та збереження якомога більшої кількості життів наших героїчних військових.

Російські окупанти здійснили ракетний удар по військовому об'єкту у Рівненській області. На місце прибули правоохоронці та рятувальники. Кількість постраждалих та завдані збитки ракетою окупантів наразі уточнюються. Громадян також просять не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та йти в укриття.

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