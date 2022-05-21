Мобилизованные на Донбассе оккупанты ищут правозащитные организации, чтобы сбежать с войны

С каждым днем у россиян становится все меньше боевого рвения. "Пушечное мясо" начало думать над тем, как сохранить свою жизнь.

Российские оккупанты поняли, что в Украине их будет ждать только один финал – неизбежная смерть. Некоторые из них даже упомянули о правах человека, когда зашла речь о возможности сохранить свою жизнь.

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Оккупанты вспомнили о правах человека

Служба безопасности Украины перехватила разговор мобилизованного в так называемой ДНР оккупанта с его женой. Тот жалуется, что служба в российской армии похожа на рабство, и просит ее найти пути, которые позволили бы ему уйти с фронта.

Хоть куда-нибудь обратиться, не знаю, по правам человека. Я что, в плену или в рабстве? Я этого не понимаю,

– сказал оккупант.

Сам он не знает, к кому идти – Россия заставила идти на войну, Пушилин подарил их России, а идти в Украину боится, будет предателем и будет вынужден предстать перед судом.

СБУ напоминает оккупантам, что они могут обратиться по номеру 2402, сдаться в плен и остаться в живых. Встреча с ВСУ их шансы на жизнь сократит практически до нуля.

Война России против Украины: последние новости

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поставил свою подпись под законом о выделении Украине помощи на сумму 40 миллиардов долларов. Деньги будут направлены на военное и гуманитарное направления.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сочтет победой в войне с Россией. По его словам, цель Украины – возвращение всех своих территорий и сохранение как можно большего количества жизней наших героев.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту в Ровненской области. На место прибыли правоохранители и спасатели. Количество пострадавших и нанесенный ущерб ракетой оккупантов на данный момент уточняется. Граждан также просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие.

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