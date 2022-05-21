Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Зачем Россия продолжает провокации

По его словам, Россия говорит о таких провокациях на самом деле не украинцам или всему миру.

Это абсолютно изолированная страна, какой она и должна быть. Это страна-террорист. Ее основная задача – "продать" это (такие фейки и провокации – 24 канал) своим гражданам. Они "продают" все, о чем они говорят,

– считает Смирнов.

По его мнению, россияне не несут какого-либо месседжа миру или европейским лидерам, все их заявления говорятся для их народа, чтобы россияне продолжали думать, что "они сильные", "всех держат" и тому подобное.

"Они "продают" свою историю россиянам, потому что больше никому "продать" не могут. Весь другой мир понял, что "король-то голый" и показал, кем он является на самом деле. Он показал свою армию, не имеющую никакой мотивации", – подчеркнул советник главы МВД.

Смирнов добавил, что, наверное, ключевая история с первых дней войны, которая изменила ход событий – это когда ВСУ начали массово разбивать колонны оккупантов.

"Мы увидели, что их можно разбить, их колонны и танки прекрасно горят, они хорошо убегают. Миф, что они – "вторая армия мира" просто исчез", – подытожил он.

Ростислав Смирнов о преимуществе ВСУ в войне, новом вооружении и провокации России:



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