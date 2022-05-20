Новое оправдание войны русскими

О нескольких из них на брифинге рассказал Сергей Лещенко, передает 24 канал. По его словам, в России хотят развить линию о том, что они якобы были вынуждены напасть на Украину, потому что это она готовила нападение на Россию.

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Лещенко напомнил, что об этом даже заявлял даже Владимир Путин. Теперь же это мнение поддерживает губернатор Курской области Роман Старовойт.

Руководство по планам нападения на Курскую область

Он рассказал о найденном в ходе спецоперации руководстве, подтверждающем, что в Украине планировали захватить не только псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР", но и некоторых регионов России, в том числе и Курской области. Что же это за руководство, которое по их логике, носят украинские воины, чтобы точно не ошибиться и напасть именно на Курскую область,

– распоял Лещенко.

Он прибавил. что руководство называется "Протипартизанские операции" ее издали в 1986 году в округе Колумбия, а затем переиздали в Украине в 2005 году.

"То есть по их логике почти 20 лет назад Украина готовилась к нападению на Курскую область. Абсолютная ложь и бред, но, как и вся российская пропаганда, не опирается на историческую истину, а только на ту версию, которая им выгодна", - сказал экснардеп.

Другие фейки россиян о войне

Российские СМИ начали сообщать об украинских "националистах-диверсантах" , которые намеревались совершить теракт на территории России.

Российские пропагандисты не устают врать о том, что украинские воины употребляют какие-то боевые наркотики . В частности, российские "журналисты" сообщают о том, что обнаружили в Рубежном очередную биолабораторию, где производились "боевые наркотики" для воинов ВСУ.

Также россияне постоянно сообщают об уничтожении всех самолетов и беспилотников в Украине, а затем "забывают" об этом и рассказывают о новых потерях украинцев .