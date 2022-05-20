Нове виправдання війни росіянами

Про кілька з них на брифінгу розповів Сергій Лещенко, передає 24 канал. За його словами, в Росії хочуть розвинути лінію про те, що начебто вони були змушені напасти на Україну, тому що це вона готувала напад на Росію.

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Лещенко нагадав, що про це навіть заявляв навіть сам Володимир Путін. А Тепер цю думку підтримує губернатор Курської області Роман Старовойт.

Посібник з планами нападу на Курську область

Він розповів про знайдений в ході спецоперації посібник, який підтверджує, що в Україні планували захопити не тільки псевдореспубліки "ДНР" і "ЛНР", а й деяких регіонів Росії, зокрема й Курської області. Що ж це за посібник, який за їхньою логікою, носять українські воїни, щоб точно не помилитись і напасти саме на Курську область,

– розпоів Лещенко.

Він додав. що посібники називається "Протипартизанські операції" її видали в 1986 році в окрузі Колумбія, а потім перевидали в Україні у 2005 році.

"Тобто за їхньою логікою майже 20 років тому Україна готувалася до нападу на Курську область. Абсолютна брехня і маячня, але як і вся російська пропаганда, не спирається на історичну істину, а лише на ту версію, яка їм вигідна" – сказав екснардеп.

Інші фейки росіян про війну

Російські ЗМІ почали повідомляти про українських "націоналістів-диверсантів", які мали намір вчинити теракт на території Росії.

Російські пропагандисти не втомлюються брехати про те, що українські воїни вживають якісь бойові наркотики. Зокрема, російські "журналісти" повідомляють про те, що виявили в Рубіжному чергову біолабораторію, де виготовлялися "бойові наркотики" для воїнів ЗСУ.

Також росіяни постійно повідомляють про знищення усіх літаків і безпілотників в Україні, а потім "забувають" про це і розповідають про нові втрати українців.