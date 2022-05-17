Росіяни з усіх сил намагаються залякати своє суспільство загрозою з боку України, щоб бодай якось поправити справи проваленої мобілізації. Заради набору нового "гарматного м'яса" рашисти готові на будь-які вигадки та фантазії.

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Абсурд про "диверсантів з України"

Схоже на те, що Путін таки вирішив знову лякати росіян, щоб мобілізувати їх до війни, як це було у випадку війни проти Чечні. Принаймні, подібним сценарієм розвитку подій пропагандисти вже почали лякати росіян, повідомив Сергій Лещенко. Також для виправдання війни проти України окупанти намагаються виставити себе жертвою, а не загарбником.

Російські ЗМІ почали повідомляти про українських "націоналістів-диверсантів", які мали намір вчинити теракт на території Росії. Про одне з таких затримань відзвітував пропагандистський ресурс "Росія 24".

Як повідомляють росіяни, у Курській області ФСБ затримало чоловіка, який готував теракт у Курську. Звісно ж, свої наміри чоловік погоджував з українськими спецслужбами, без цього вони обійтися не змогли.

Втім, це було остання більш-менш логічна вигадка у цій новині. Тому що як докази у причетності до України та намірів скоїти теракти у чоловіка було виявлено власноруч створені вибухові пристрої (незрозуміло які та з яким зарядом), травматичну зброю (не вогнепальну, адже "терористи" бояться когось поранити) та нацистську літературу (очевидно ж, що без неї вчинити теракт просто неможливо, тому книжки обов'язково треба брати з собою).

Ймовірно, що у росіян закінчується не лише особовий склад для ліквідації в Україні, а й навіть фантазія пропагандистів, яка мала забезпечувати російській армії нове "гарматне м'ясо".

Війна Росії проти України: коротко про головне

З "Азовсталі" вдалося евакуювати 53 важкопоранених героїв. Зараз вони у лікарні Новоазовського, ще 211 захисників евакуйовані до Оленівки.

Росіяни продовжують примусову мобілізацію на окупованих територіях. Стало відомо, що в Енергодарі вони ходили по помешканнях мирних людей та забирали чоловіків.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що операція з порятунку героїв з "Азовсталі" стартувала. Відповідну заяву він зробив у традиційному зверненні до українців.

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