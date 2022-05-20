Центр противодействия дезинформации в своем телеграм-канале рассказал о новой провокации России.

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По данным ведомства, Министерство обороны России дезинформирует о провокациях якобы со стороны украинских военных на территории приграничных населенных пунктов Сумской области. Это делается для того, чтобы сами оккупанты обстреливали жилые кварталы Сумщины с территории России.

Легенда Кремля

Минобороны России сообщило, что украинские военные якобы "планируют обстрелять территорию России" из приграничных населенных пунктов Сумской области.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что министерство оправдывает таким заявлением обстрелы российскими военными на территорию Украины: "том, как оправдывается минобороны России, армии РФ придется ответить на провокацию".

И, конечно же, пропагандистская машина Кремля пытается переложить ответственность за обстрелы гражданской инфраструктуры на Вооруженные Силы Украины.

Уже несколько десятилетий российская пропаганда закрывает глаза своим гражданам, поэтому легко поверить в очередные фейки. Задание Центра противодействия дезинформации сообщить о возможной угрозе обстрелов Сумщины, чтобы украинцы не попали под вражеский огонь.

Учитывая коварство оккупантов, Центр призывает быть особенно внимательными и не пренебрегать сигналами тревоги. Если вы услышали сигнал, немедленно следуйте за укрытиями,

– написали в сообщении.

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