Росіяни скопіювали з України мобільні вогневі групи: в ISW проаналізували, чи допоможе це ворогу

Російські окупанти посилюють захист для протидії українським безпілотникам. Однак їм навряд вдасться розгорнути мобільні вогневі групи в необхідному масштабі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Що зазначили в Інституті вивчення війни

Як повідомляє ISW, російське видання написало з посиланням на військові джерела, що окупанти формують мобільні вогневі групи у складі невизначених загальновійськових армій, а також армій ВПС і ППО для боротьби з безпілотниками і забезпечують ці групи тепловізорами, системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) і кулеметами, встановленими на пікапах.

Наразі невідомо, де російська армія має намір розгорнути мобільні вогневі групи, а також їхній склад і сам ешелон. Аналітики зазначають, що російські військові, зокрема, стикаються із загрозою українських безпілотників "як на території окупованої України, так і в Росії на нафтопереробних заводах та інших об'єктах критичної інфраструктури, що підтримують військові зусилля Росії". Невідомо, чи зможуть ці мобільні групи захистити територію, на яку націлені українські безпілотники.

Опис російських мобільних вогневих груп в росЗМІ схожий на українські тактичні мобільні вогневі групи, які українські військові почали широко розгортати навесні 2023 року для захисту від регулярних атак безпілотників типу "Шахед".

Українські сили вже давно завдають ударів з безпілотників по російських цілях в окупованій частині України, і рішення російського військового командування сформувати мобільні вогневі групи, ймовірно, є відповіддю на нещодавню активізацію ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах у лютому та березні,

– йдеться у звіті.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що російські війська мають труднощі з належним розгортанням систем ППО ближнього радіуса дії вздовж очікуваних векторів польотів українських безпілотників, а російські військові, схоже, навіть не змогли прикрити важливі потенційні цілі в добре захищених районах Росії.

"Масове розгортання мобільних вогневих груп на заході Росії може створити подібні проблеми для російських військ, оскільки військові Росії можуть бути не в змозі забезпечити достатню кількість таких груп у потрібному масштабі", – додали аналітики.

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