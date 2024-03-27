Як зазначають у звіті Інституту з вивчення війни, українські офіційні особи 26 березня заявили, що в ніч з 23 на 24 березня Сили оборони успішно завдали удару по українському кораблю "Костянтин Ольшанський", захопленому Росією у 2014 році.

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Україна продовжує бити по суднах ворога

Дмитро Плетенчук, речник ВМС України, зазначав, що українські сили завдали удару ракетою "Нептун" по українському десантному кораблю класу "Ропуха", захопленому росіянами під час анексії Криму у 2014 році. Він додав, що окупанти розбирали "Костянтина Ольшанського" у порту Севастополя, щоб використати судно на запчастини. Правда, у 2024 році вирішили зайнятися його відновленням, коли зрозуміли, що Чорноморському флоту не вистачає великих десантних кораблів.

У звіті також зазначають, що українські військові раніше заявляли, що у ніч проти 24 березня успішно завдали ударів по десантних кораблях класу "Ямал" і "Азов" класу "Ропуха", а також розвідувальному кораблю класу "Іван Хурс", центру зв'язку Чорноморського флоту Росії та кількох невизначених об'єктах інфраструктури флоту у Севастополі.

Оглядачі звертають увагу на супутникові знімки від 23 та 24 березня. На них можна побачити пошкодження задньої частини судна "Іван Хурс", пришвартованого в окупованому Севастополі.

В Інституті зазначають, що продовжують оцінювати, що українські удари по суднах та інфраструктурі Чорноморського флоту, ймовірно, й надалі стримуватимуть сили Росії від передислокації кораблів до Севастополя та західної частини Чорного моря. І це ускладнюватиме здатність Чорноморського флоту максимізувати свої бойові можливості.

У ВМС натякнули на наступні цілі

Як зазначив Дмитро Плетенчук, частина російських суден, призначених для ведення бойових дій у морі або для обстрілу узбережжя зі своїх корабельних установок, наразі не залучені. Ба більше, упродовж понад двох тижнів ці судна взагалі не виходять у море.

Найголовнішою складовою Чорноморського флоту у сенсі можливостей завдавати вогневого ураження по території України залишаються носії крилатих ракет. Фактично їх десяток перебуває у складі Чорноморського флоту Росії. Відповідно ці кораблі зараз єдині, які можуть становити певну загрозу для нас,

– наголосив речник Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас він зазначив, що українські сили мають бажання та мотивацію для ліквідації Чорноморського флоту Росії. Втім, щоб втілити це у життя, необхідні час і зброя.