Про це 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, зазначивши, що під прицілом українських захисників ворожі кораблі, які насамперед мають велику загрозу для України. Водночас у Сил оборони є амбітні плани щодо Чорноморського флоту Росії.
До теми Це велика перемога, – Столтенберг про те, як Україна знищує російський Чорноморський флот
Маємо бажання та мотивацію
Частина російських кораблів, призначених для ведення бойових дій безпосередньо в морі або для обстрілу узбережжя зі своїх корабельних установок, зараз не залучені. Ба більше, ці кораблі вже понад два тижні взагалі не виходять в море.
Найголовнішою складовою Чорноморського флоту у сенсі можливостей завдавати вогневого ураження по території України залишаються в носії крилатих ракет. Фактично їх десяток перебуває у складі Чорноморського флоту Росії. Відповідно ці кораблі зараз єдині, які можуть становити певну загрозу для нас,
– наголосив речник Військово-морських сил ЗСУ.
Крім того, за його словами, українські сили мають бажання та мотивацію ліквідувати Чорноморський флот Росії. Проте для здійснення цього ще потрібні час та зброя.
Водночас навіть з наявними матеріалами, технічними засобами це завдання потроху виконується. До нього долучаються всі складові оборони України:
- починаючи від Сухопутних військ, які першими втопили один з великих десантних кораблів – судно "Саратов", що перебувало в Бердянську;
- Повітряні сили;
- Військово-морські сили;
- Служба безпеки України;
- Головне управління розвідки та інші підрозділи.
"Тому ми всі робимо одну справу, яка є у нас "домашньою роботою" на шляху до нашої перемоги", – підкреслив Дмитро Плетенчук.
Українські сили продовжують завдавати ударів по російському флоту
- Україна 23 березня завдала потужного удару по Чорноморському флоту. Було атаковано 13-й судноремонтний завод у тимчасово окупованому Севастополі.
- Внаслідок ударів, ураження зазнали два великих десантних кораблів росіян – "Ямал" та "Азов". Також можливо було завдано удару по розвідувальному кораблю "Іван Хурс". Всі судна перебували на заводі.
- Також уражено важливий об'єкт у Севастополі – вузол зв'язку Чорноморського флоту. Судячи з супутникових знімків, зруйнована одна з будівель по вулиці Рудневій, де він був розташований.