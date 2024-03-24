Зазначимо, що того "вибухового" вечора не лише вузол зв'язку опинився під ударом. Зокрема, також було уражено великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов" в Севастополі.
Дивіться також Як і звідки Росія завдає ударів по Україні: карта та перелік ворожих аеродромів
Удар по вузлу
Супутник Planet Labs зафіксував ураження вузла зв'язку Чорноморського флоту у Криму. Так, на відповідних фото можна помітити, що внаслідок ракетних ударів Збройних сил України була пошкоджена одна з будівель по вулиці Рудневій у місті Севастополь.
Порівнюючи супутникові знімки цієї місцевості за 21 та 24 березня видно, що після ракетного удару провалився дах будівлі. Поряд з будівлею також видно автомобілі пожежних служб,
– зазначають журналісти.
Штаб зв'язку росіян 21 березня та 24 березня – порівняння
Раніше OSINT-розслідувачі повідомляли, що щонайменше три українські ракети вразили штаб зв'язку росіян. При цьому зазначалося, що вузол Чорноморського флоту Росії обставлений супутниковими антенами SATCOM.
Наслідки удару по Криму
- Пізно ввечері 23 березня у Севастополі було дуже гучно: в місті лунала серія вибухів. Росіяни під час обстрілу заявили про масовану атаку на місто. Повідомлялося, нібито окупанти "збили" близько 30 ракет.
- Однак вже зранку стало відомо, що знову хвалебні оди російській ППО виявилися зайвими. ЗСУ повідомили, що уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії.
- Як зазначив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, вузол був важливим елементом для керування військами. За його словами, в будь-якій війні це є одним з основних факторів, який може сприяти позитивному результату бойової діяльності. Без змоги керувати військом перемоги не буде.
- Якщо говорити про уражені ВДК, то "Ямал" брав участь в анексії Криму, а "Азов" – показували на різних парадах. Наприклад, останній вперше пройшов під аркою Керченського мосту, прямуючи до Азова на святкування 950-річчя міста. Що відомо про ці кораблі – зібрав 24 Канал у цьому матеріалі.