Зазначимо, що того "вибухового" вечора не лише вузол зв'язку опинився під ударом. Зокрема, також було уражено великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов" в Севастополі.

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Удар по вузлу

Супутник Planet Labs зафіксував ураження вузла зв'язку Чорноморського флоту у Криму. Так, на відповідних фото можна помітити, що внаслідок ракетних ударів Збройних сил України була пошкоджена одна з будівель по вулиці Рудневій у місті Севастополь.

Порівнюючи супутникові знімки цієї місцевості за 21 та 24 березня видно, що після ракетного удару провалився дах будівлі. Поряд з будівлею також видно автомобілі пожежних служб,

– зазначають журналісти.

Штаб зв'язку росіян 21 березня та 24 березня – порівняння

Раніше OSINT-розслідувачі повідомляли, що щонайменше три українські ракети вразили штаб зв'язку росіян. При цьому зазначалося, що вузол Чорноморського флоту Росії обставлений супутниковими антенами SATCOM.

Наслідки удару по Криму